Загалом фінська поліція затримала 51 активіста. Усіх їх звинувачують одразу за кількома статтями.

Важливо Активісти пікетували Верховний Суд: презентували альтернативний нагрудний знак

Затриманих підозрюють у:

  • непокорі наказам,
  • грубому порушенні спокою громадян,
  • перешкоджанні проведенню зборів.

Вимоги активістів

Члени екологічного руху Elokapina проводять у Фінляндії з 29 жовтня по 8 жовтня акції протесту з закликом до уряду оголосити надзвичайну кліматичну й екологічну ситуацію в країні та створити законодавство для досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року. Демонстранти вимагали, щоб їм надали можливість обговорити це питання з міністром фінансів Аннікою Саарікко.

Зауважимо, що представники екоруху під час акцій перекривали дорожній рух і відмовлялися коритися поліцейським.

Екоактивісти влаштували 10-денну акцію протесту
Екоактивісти влаштували 10-денну акцію протесту / Фото YLE

Поліція затримала понад 50 протестувальників
Поліція затримала понад 50 протестувальників / Фото YLE