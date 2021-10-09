Загалом фінська поліція затримала 51 активіста. Усіх їх звинувачують одразу за кількома статтями.
Важливо Активісти пікетували Верховний Суд: презентували альтернативний нагрудний знак
Затриманих підозрюють у:
- непокорі наказам,
- грубому порушенні спокою громадян,
- перешкоджанні проведенню зборів.
Вимоги активістів
Члени екологічного руху Elokapina проводять у Фінляндії з 29 жовтня по 8 жовтня акції протесту з закликом до уряду оголосити надзвичайну кліматичну й екологічну ситуацію в країні та створити законодавство для досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року. Демонстранти вимагали, щоб їм надали можливість обговорити це питання з міністром фінансів Аннікою Саарікко.
Зауважимо, що представники екоруху під час акцій перекривали дорожній рух і відмовлялися коритися поліцейським.
Екоактивісти влаштували 10-денну акцію протесту / Фото YLE
Поліція затримала понад 50 протестувальників / Фото YLE