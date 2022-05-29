В порт в Хельсинки вошли четыре военных корабля стран НАТО. Они принадлежат США, Германии и Франции.

В местный порт корабли зашли после участия в учениях в акватории Балтийского моря. Антти Кайкконен министр обороны страны подчеркнул, что визит судов согласовали еще до того, как в Финляндии приняли решение подать заявку на вступление в Альянс.

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В то же время пребывание военных кораблей стран НАТО в водах Финляндии – мощный сигнал.

Кроме того, в Минобороны Финляндии заявили, что к концу 2022 года увеличат количество военных учений. В общей сложности их проведут 20. Такое решение было принято на фоне "окна неопределенности". Речь идет о рассмотрении заявки Финляндии на членство в Альянсе.

В процессе рассмотрения нашей заявки мы будем усиливать сотрудничество с партнерами. Это отражается в том числе на том, что мы будем больше тренироваться с ближайшими партнерами, и в последующие месяцы будет ближе визитов,

– заявил Кайкконен.

Он назвал это явным сигналом поддержки для Финляндии. Кроме того, это способствует укреплению обороноспособности страны.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Ранее эти страны соблюдали нейтральный статус. В то же время после начала полномасштабного вторжения России в Украину пересмотрели свои приоритеты безопасности.

Магдалена Андерссон – премьер-министр Швеции – заявила, что страна выходит из одной эпохи и переходит в другую.

Эксперты прогнозируют, что уже летом 2022 года Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО даже без так называемого ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

По состоянию на май 2022 года продвижение стран в Альянс активно блокирует Турция . Она называет Швецию и Финляндию "террористическими гнездами". Кроме того, против вступления стран в НАТО выступил Зоран Миланович – президент Хорватии. В то же время Андрей Пленкович – премьер-министр страны – не разделяет это мнение.

Вероятное вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет большим поражением России. Фактически она потеряет контроль над Балтийским морем.

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