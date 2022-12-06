Henkel предоставила помощь Украине почти на миллиард гривен: масштабы ее гуманитарных проектов

Масштабы гуманитарной помощи и проектов поддержки иностранных подразделений международной компании "Хенкель" и ее украинских бизнесов превысили 937 миллионов гривен.

С конца июня 2022 года до конца октября сумма проектов солидарности увеличилась с 703 миллионов гривен на 234 миллионов. Соответствующую информацию представители компании разместили в специальном разделе украинского и глобального сайтов "Хенкель". Кроме этого, в официальном заявлении отмечают: помощь государству и населению не будет прекращаться.

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"Компания "Хенкель", ее украинские бизнесы и наши корпоративные волонтеры в Украине и других странах мира решительно настроены и в дальнейшем поддерживать Украину и ее людей в противостоянии вызовам военного времени. Мы делаем все возможное, чтобы помочь преодолеть последствия войны и уменьшить масштабы гуманитарной катастрофы, которая длится почти год, затрагивая наших коллег, партнеров и близких. Компания "Хенкель" и наши бренды в дальнейшем будут делать свой взнос в поддержку экономической активности в стране и для помощи людям, которые нуждаются в поддержке", – прокомментировала Елена Ефремова-Курсик, президент "Хенкель" в Украине.

"Хенкель" – Украине: программы солидарности для людей и общин

Как сообщили в компании, помощь нашей стране для преодоления последствий войны оказывают ее украинские подразделения, а также бизнес Henkel из других стран мира. Итого они передали почти 336 тысяч единиц гигиенических товаров, среди которых – средства для стирки и ухода за домом, мыло, гели для душа, шампуни и т.д. С конца июня текущего года до конца октября общий объем пожертвований гигиенической продукции и средств для стирки брендов "Хенкель" составил 52 миллиона гривен, увеличившись более чем на 10 миллионов.

Для оказания помощи Украине "Хенкель" и корпоративные волонтеры компании сотрудничают с широкой сетью партнеров, среди которых:

волонтерские движения и фонды "Життелюб", "Таблеточки", "Твоя опора", "Волонтерська сотня",

платформа "СпівДія",

региональные волонтерские инициативы и зарубежные организации, оказывающие помощь украинцам, в частности, польский Help Ukraine Center.

Для поддержки экономики Украины во время военных вызовов украинские бизнесы "Хенкель" и глобальная компания расширяют инвестиционные проекты.

Анонсированный ранее глобальной компанией Henkel пакет инвестиций в украинский бизнес на сумму 200 миллионов гривен увеличился еще на 8 миллионов – компания "Хенкель Баутехник (Украина)" осуществляет инвестирование дополнительных средств в проекты по диджитализации, расширению производств, повышению энергоэффективности и внедрению новых продуктов на двух работающих заводах во Львовской и Киевской областях, – отметила компания в своем сообщении .

В ближайшее время компания планирует предоставить еще один крупный пакет помощи общей стоимостью почти 800 тысяч гривен для помощи общинам Юга и Востока Украины. Часть помощи будет направлена в город Балаклея Харьковской области, где расположен 1 из 4 заводов компании на территории Украины. Первый пакет гуманитарной помощи для детей с книгами, компьютерной техникой и осветительным оборудованием уже послали в город, чтобы помочь его маленьким жителям вернуться к учебе благодаря волонтерам Henkel в Украине.

Как "Хенкель" помогает Украине во время войны / Фото с официального сайта компании

Компания Henkel и ее украинские бизнесы одними из первых глобальных компаний развернули проекты гуманитарной поддержки для Украины с 24 февраля 2022 года. Первый пакет помощи для страны и ее граждан компания утвердила менее чем через 48 часов с момента российского вторжения на территорию Украины.

Henkel одной из первых глобальных компаний приговорила российское вторжение к Украине, а также поддержала требование международного сообщества о выводе российских войск с украинской территории. Впоследствии компания объявила о прекращении деятельности на российском рынке и заявила о намерении завершить этот процесс к концу этого года.