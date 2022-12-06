З кінця червня 2022 року до кінця жовтня сума проєктів солідарності збільшилася з 703 мільйонів гривень на 234 мільйонів. Відповідну інформацію представники компанії розмістили у спеціальному розділі українського та глобального сайтів "Хенкель". Крім цього, в офіційній заяві наголошують: допомога державі та населенню не припинятиметься.

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"Компанія "Хенкель", її українські бізнеси та наші корпоративні волонтери в Україні й інших країнах світу рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну та її людей у протистоянні викликам воєнного часу. Ми робимо все можливе, аби допомогти подолати наслідки війни та зменшити масштаби гуманітарної катастрофи, яка триває майже рік, торкаючись наших колег, партнерів і близьких. Компанія "Хенкель" і наші бренди надалі робитимуть свій внесок на підтримку економічної активності в країні та на допомогу людям, які потребують підтримки", – прокоментувала Олена Єфремова-Курсік, президентка "Хенкель" в Україні.

"Хенкель" – Україні: програми солідарності для людей та громад

Як повідомили в компанії, допомогу нашій країні для подолання наслідків війни надають її українські підрозділи, а також бізнеси Henkel з інших країн світу. Разом вони передали майже 336 тисяч одиниць гігієнічних товарів, серед яких – засоби для прання та догляду за домівкою, мило, гелі для душу, шампуні тощо. З кінця червня поточного року до кінця жовтня загальний обсяг пожертв гігієнічної продукції та засобів для прання брендів "Хенкель" сягнув 52 мільйонів гривень, збільшившись більш ніж на 10 мільйонів.

Для надання допомоги Україні "Хенкель" і корпоративні волонтери компанії співпрацюють із широкою мережею партнерів, серед яких:

волонтерські рухи та фонди "Життєлюб", "Таблеточки", "Твоя опора", "Волонтерська сотня",

платформа "СпівДія",

регіональні волонтерські ініціативи та зарубіжні організації, які надають допомогу українцям, зокрема, польський "Help Ukraine Center".

Для підтримки економіки України у часи воєнних викликів українські бізнеси "Хенкель" і глобальна компанія розширюють інвестиційні проєкти.

Анонсований раніше глобальною компанією Henkel пакет інвестицій в український бізнес на суму 200 мільйонів гривень збільшився ще на 8 мільйонів – компанія "Хенкель Баутехнік (Україна)" здійснює інвестування додаткових коштів у проєкти з диджиталізації, розширення виробництв, підвищення енергоефективності та впровадження нових продуктів на двох працюючих заводах у Львівській і Київській областях, – зазначила компанія у своєму повідомленні.

Найближчим часом компанія планує надати ще один великий пакет допомоги загальною вартістю майже 800 тисяч гривень для допомоги громадам Півдня та Сходу України. Частину допомоги спрямують до міста Балаклія Харківської області, де розташований 1 із 4 заводів компанії на території України. Перший пакет гуманітарної допомоги для дітей з книгами, комп'ютерною технікою й освітлювальним обладнанням уже надіслали до міста, аби допомогти його маленьким мешканцям повернутися до навчання, завдяки волонтерам Henkel в Україні.

Як "Хенкель" допомагає Україні у час війни / Фото з офіційного сайту компанії

Компанія Henkel та її українські бізнеси одними із перших глобальних компаній розгорнули проєкти гуманітарної підтримки для України з 24 лютого 2022 року. Перший пакет допомоги для країни та її громадян компанія затвердила менш ніж за 48 годин з моменту російського вторгнення на територію України.

Henkel однією із перших глобальних компаній засудила російське вторгнення до України, а також підтримала вимогу міжнародної спільноти про виведення російських військ з української території. Згодом компанія оголосила про припинення діяльності на російському ринку і заявила про намір завершити цей процес до кінця поточного року.