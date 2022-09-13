Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, захватчики занимаются мародерством, цель которого зачастую является гражданский транспорт.

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Какие два вида оккупантов в Херсоне

Молчанов рассказал, что среди оккупантов, непосредственно базирующихся в Херсоне, есть два вида российских военных.

Первый – это зенитчики, то есть службы ПВО, которые преимущественно размещены в промзонах, особенно на Карантинном острове, но не только,

– сказал он.

По словам активиста, они отслеживают и стреляют по украинским ракетам и реактивным снарядам, которые, как правило, успешно долетают и уничтожают российские переправы. Также они уже начали обращать внимание на российские ПВО, расположенные в Херсоне.

Второй вид – основной. Это разные российские каратели, прежде всего так называемая росгвардия, а также фсб. Они занимаются контролем над оккупированной территорией и населением, поиском на камеру складов с оружием,

– заявил Молчанов.

Он отметил, что у оккупантов сейчас основная идея состоит в том, что склады с оружием размещены в гаражах. Поэтому они взламывают гаражи, если находят какой-то автомобиль – просто его забирают.

Активист отметил, что гражданский транспорт для оккупантов сейчас достаточно распространенная цель мародерства. Ведь россияне считают, что так они замаскированы от любых ударов, например со стороны украинских беспилотников.

Чем еще занимаются оккупанты в Херсонской области

Молчанов отметил, что россияне в Херсоне тоже постепенно заходят в оставленные квартиры. Они начали это еще в апреле с престижных домов, где заняли до десятков квартир для семей высших офицеров. Далее они постепенно пытаются занять менее престижные дома.

Зачем это делается? Их расположение известно, они это понимают. Поэтому все херсонские гостиницы, например, занятые россиянами, либо уже уничтожены, либо рано или поздно будут уничтожены. Так же и офисные помещения, и промышленные зоны,

– подчеркнул активист.

Он добавил, что российские офицеры пытаются словно раствориться, но в то же время не быть зависимыми от того, чтобы оказаться среди гражданских украинских жителей.

Потому что, объяснил Молчанов, судьба коллаборантки тамилиной, которую взорвали прямо в ее квартире, прекрасно показала им, что бегство из точки массового расположения в индивидуальные квартиры просто приведет к гибели несколько иным способом.

Обратите внимание! Российские военные отошли со своих позиций в Киселевке возле Херсона в сторону реки Днепр. В американском Институте изучения войны отметили, что этот населенный пункт является стратегически важным, ведь именно из него враг не давал бы ВСУ зайти в областной центр с северо-запада.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Российские военные на фоне контрнаступления ВСУ бегут с оккупированной Херсонщины. В направлении оккупированного Крыма наблюдается интенсивное перемещение автобусами российских военных.

Украинские военные за последние 2 недели освободили около 500 квадратных километров в Херсонской области. Силы обороны деоккупировали многие населенные пункты.

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне разместили свои казармы в здании территориального центра комплектования. Впрочем, Вооруженные Силы Украины уничтожили военную базу оккупантов.

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