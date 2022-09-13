Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, загарбники займаються мародерством, метою якого досить часто є цивільний транспорт.

Читайте також "Працюйте, брати": на Херсонщині та Харківщині російські командири кидають підлеглих та тікають

Які два види окупантів у Херсоні

Молчанов розповів, що серед окупантів, які безпосередньо базуються у Херсоні, є два види російських військових.

Перше – це зенітники, тобто служби ППО, які переважно розміщені в промзонах, особливо на Карантинному острові, але не тільки,

– сказав він.

За словами активіста, вони відстежують і стріляють по українських ракетах та реактивних снарядах, які, як правило, успішно долітають і нищать російські переправи. Також вони вже почали звертати увагу на російські ППО, які розташовані в Херсоні.

Друга частина – основна. Це різні російські карателі, насамперед так звана росгвардія, а також фсб. Вони займаються контролем над окупованою територією й населенням, пошуком на камеру складів зі зброєю,

– заявив Молчанов.

Він зазначив, що в окупантів нині основна ідея полягає в тому, що склади зі зброєю розміщені в гаражах. Тому вони зламують гаражі, якщо знаходять якийсь автомобіль – то просто його забирають.

Активіст зауважив, що цивільний транспорт для окупантів зараз є досить поширеною метою мародерства. Адже росіяни вважають, що так вони замасковані від будь-яких ударів, наприклад, з боку українських безпілотників.

Чим іще займаються окупанти на Херсонщині

Молчанов зазначив, що росіяни в Херсоні також поступово заходять у залишені квартири. Вони це почали ще в квітні з престижних будинків, де позаймали до десятків квартир для родин вищих офіцерів. Далі вони поступово намагаються зайняти менш престижні помешкання.

Для чого це робиться? Їхнє розташування відоме, вони це розуміють. Тому всі херсонські готелі, наприклад, які зайняті росіянами, або вже знищені, або рано чи пізно будуть знищені. Так само і офісні приміщення, і промислові зони,

– наголосив активіст.

Він додав, що російські офіцери намагаються нібито розчинитися, але водночас не бути залежними від того, щоб опинитися серед цивільних українських жителів.

Тому що, пояснив Молчанов, доля колаборантки таміліної, яку підірвали прямо в її квартирі, чудово показала їм, що втеча з точки масового розташування до індивідуальних квартир просто призведе до загибелі трохи в інший спосіб.

Зверніть увагу! Російські військові відійшли від своїх позицій у Киселівці біля Херсона у сторону річки Дніпро. В американському Інституті вивчення війни наголосили, що цей населений пункт є стратегічно важливим, адже саме з нього ворог не давав би ЗСУ зайти в обласний центр з північного заходу.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Російські військові на тлі контрнаступу ЗСУ тікають з окупованої Херсонщини. У напрямку окупованого Криму спостерігається інтенсивне переміщення автобусами російських військових.

Українські військові за останні 2 тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів у Херсонській області. Сили оборони деокупували багато населених пунктів.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Херсоні розташували свої казарми у будівлі територіального центру комплектування. Втім, Збройні Сили України знищили військову базу окупантів.

Варте уваги – звідки пішли росіяни на Херсонщині та де йдуть бої: дивіться відео