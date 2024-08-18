Россияне сбросили взрывчатку на людей в Херсоне

Российские оккупанты продолжают терроризировать Херсон постоянными обстрелами и ударами с дронов. Так, днем 18 августа враг сбросил взрывчатку на людей.

К сожалению, в результате атаки есть раненые. Они получили ранения различной степени тяжести.

К теме Российские войска снова обстреляли Херсон и область: есть раненые, в частности ребенок

Россияне сбросили взрывчатку на людей

Враг в очередной раз атаковал Херсон и гражданское население. Так, в Днепровском районе города российские захватчики сбросили взрывчатку на людей, которые находились на улице.

К сожалению, в результате атаки пострадали 2 человека – мужчина и женщина. 61-летняя женщина получила ранение ноги, а также взрывную и черепно-мозговую травму.

40-летний мужчина получил осколочное ранение лица и также получил взрывную травму. Ему медики оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в течение суток российские военные обстреляли админздания, образовательное учреждение и магазин, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.

В течение суток из-за российской агрессии пострадали 2 человека.