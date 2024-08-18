На жаль, унаслідок атаки є поранені. Вони отримали поранення різного ступеня важкості.

До теми Російські війська знову обстріляли Херсон та область: є поранені, зокрема дитина

Росіяни скинули вибухівку на людей

Ворог вкотре атакував Херсон і цивільне населення. Так, у Дніпровському районі міста російські загарбники скинули вибухівку на людей, які перебували на вулиці.

На жаль, внаслідок атаки постраждало 2 людини – чоловік та жінка. 61-річна жінка отримала поранення ноги, а також вибухову й черепно-мозкову травму.

40-річний чоловік отримав уламкове поранення обличчя й також дістав вибухову травму. Йому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждалий відмовився.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби російські військові обстріляли адмінбудівлі, освітній заклад та магазин, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчі споруди та приватні автомобілі.

Протягом доби через російську агресію постраждали 2 людини.