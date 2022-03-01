Херсон фактически в осаде: обстреляли пригородное село Чернобаевка
Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Кроме того, россияне обстреляли пригородное село Чернобаевка.
Захватчики окружили город со всех сторон. На окраинах есть много вражеской техники.
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Херсонцы сопротивляются
Захватчики создают блок посты на выездах. В частности, журналисты сообщают о блокпосте в Шиманском микрорайоне. Однако херсонцы сопротивляются и пытаются нанести урон оккупантам.
Есть проблемы с продуктами
В Херсон трудно поставлять продукты, поскольку все склады расположены за городом. Однако свет, вода есть – коммунальщики работают.
Пригородные деревни умоляли о зеленом коридоре
Людей из сел Казацкое и Веселое 28 февраля наконец эвакуировали в Новую Каховку. Оккупанты обстреливали их 4 дня. Мирные жители жили в сверхчеловеческих условиях и молили о зеленом коридоре.
Однако выехали не все, потому что боялись провокаций. Журналистка подтвердила, что на мосту возле Каховской ГЭС действительно расстреливали машины с людьми. Российские снайперы убили несколько семей.
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