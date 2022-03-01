Херсон фактически в осаде: обстреляли пригородное село Чернобаевка

Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Кроме того, россияне обстреляли пригородное село Чернобаевка.

Захватчики окружили город со всех сторон. На окраинах есть много вражеской техники.

Важно Начался штурм Херсона: враг наступает со стороны аэропорта

Херсонцы сопротивляются

Захватчики создают блок посты на выездах. В частности, журналисты сообщают о блокпосте в Шиманском микрорайоне. Однако херсонцы сопротивляются и пытаются нанести урон оккупантам.

Есть проблемы с продуктами

В Херсон трудно поставлять продукты, поскольку все склады расположены за городом. Однако свет, вода есть – коммунальщики работают.

Пригородные деревни умоляли о зеленом коридоре

Людей из сел Казацкое и Веселое 28 февраля наконец эвакуировали в Новую Каховку. Оккупанты обстреливали их 4 дня. Мирные жители жили в сверхчеловеческих условиях и молили о зеленом коридоре.

Однако выехали не все, потому что боялись провокаций. Журналистка подтвердила, что на мосту возле Каховской ГЭС действительно расстреливали машины с людьми. Российские снайперы убили несколько семей.

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