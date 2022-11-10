Россияне вынуждены были отступить, – активист из Херсона объяснил, какие действия ВСУ повлияли на оккупанта
Вооруженные Силы Украины заставили российских оккупантов пойти на очередной "жест доброй воли" в Херсонской области. Они сделали этот процесс неизбежным для захватчиков.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, проблемы у оккупантов начались из-за Снегиревки Николаевской области, за которую долгое время продолжались ожесточенные бои.
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ВСУ приблизились к освобождению этого логистического узла. Если бы оккупанты не начали делать очередной "жест доброй воли", то у них мог бы посыпаться фронт.
Мое настроение немного раньше улучшилось. Когда понял, что под Снегиревкой произошло то, чего и ожидали от наших… Они сделали этот процесс неизбежным для оккупантов в ближайшем будущем. Россияне были вынуждены делать "жест доброй воли" или так называемые "маневры по перегруппировке",
– считает Молчанов.
Оккупанты жалуются, что их уничтожают на переправах
Как отмечает Молчанов, россияне начали скулить, что их уже уничтожают на передислокации на левый берег. Хотя к этой информации следует относиться критически, ведь они приводят данные о 50% потерях во время переправ. То есть на 1 "спасенного" на левый берег идет 1 уничтоженный оккупант.
Он сомневается, что потери у оккупантов столь велики во время переправ. Хотя признает, что украинские военные регулярно бьют по скоплениям российских захватчиков.
Это не хитрый план, а отступление. Шансов у оккупантов на хитрости уже не осталось. Еще Институт изучения войны говорил, что оккупанты могут попытаться защищать именно Херсон. Но там нет камикадзе, которые бы пошли на это. Ибо это – 100-процентная гибель,
– подчеркивает Молчанов.
Россияне, вероятно, готовят "жест доброй воли" на правобережье Херсона
- 9 ноября министр обороны России Шойгу и командующий оккупационными войсками Суровикин заявили об отводе группировки с правого берега Херсонщины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это не враг делает "жесты доброй воли", а именно ВСУ борются за все в битвах с противником. Он призвал, чтобы эмоции у всех сейчас были сдержанны. Когда будет результат – все это увидят.
- Стоит добавить, что Вооруженные Силы продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Уже есть информация об освобождении Брускинского, Киселевки и Борозенского.