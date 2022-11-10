Россияне вынуждены были отступить, – активист из Херсона объяснил, какие действия ВСУ повлияли на оккупанта

Вооруженные Силы Украины заставили российских оккупантов пойти на очередной "жест доброй воли" в Херсонской области. Они сделали этот процесс неизбежным для захватчиков.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, проблемы у оккупантов начались из-за Снегиревки Николаевской области, за которую долгое время продолжались ожесточенные бои.

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ВСУ приблизились к освобождению этого логистического узла. Если бы оккупанты не начали делать очередной "жест доброй воли", то у них мог бы посыпаться фронт.

Мое настроение немного раньше улучшилось. Когда понял, что под Снегиревкой произошло то, чего и ожидали от наших… Они сделали этот процесс неизбежным для оккупантов в ближайшем будущем. Россияне были вынуждены делать "жест доброй воли" или так называемые "маневры по перегруппировке",

– считает Молчанов.

Оккупанты жалуются, что их уничтожают на переправах

Как отмечает Молчанов, россияне начали скулить, что их уже уничтожают на передислокации на левый берег. Хотя к этой информации следует относиться критически, ведь они приводят данные о 50% потерях во время переправ. То есть на 1 "спасенного" на левый берег идет 1 уничтоженный оккупант.

Он сомневается, что потери у оккупантов столь велики во время переправ. Хотя признает, что украинские военные регулярно бьют по скоплениям российских захватчиков.

Это не хитрый план, а отступление. Шансов у оккупантов на хитрости уже не осталось. Еще Институт изучения войны говорил, что оккупанты могут попытаться защищать именно Херсон. Но там нет камикадзе, которые бы пошли на это. Ибо это – 100-процентная гибель,

– подчеркивает Молчанов.

Россияне, вероятно, готовят "жест доброй воли" на правобережье Херсона