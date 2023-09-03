Херсон находится под вражеским обстрелом

Российские военные около обеда обстреливают Херсон. В городе раздаются взрывы.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в 14:44 написал о том, что в Херсоне раздаются взрывы. Мрочко призвал жителей Херсона оставаться в безопасных местах. Других деталей он не сообщил.

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Отметим, что в Херсоне и области не объявляли воздушную тревогу. Это может указывать на то, что оккупанты осуществляют обстрел из артиллерии.

Россияне 2 сентября выпустили 14 снарядов по Херсону

За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов по Херсонской области, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23.

По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и религиозную постройку в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 – получили ранения.

Россияне обстреляли центр Херсона