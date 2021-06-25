Херсон накрыл мощный ливень с градом: повреждены автомобили – видео

В Херсоне после нескольких дней жары наконец выпал дождь. Однако сильный ливень с градом не только освежил воздух, но и наделал немало беды.

Сильный ливень в Херсоне

Непогода возникла очень внезапно. За несколько минут улицы города превратились в реки. Все это сопровождалось сильным ветром.

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Дожди накрыли восточную часть города, а также поселки Антоновка и Киндийка. К счастью, непогода долго не продолжалась.

Местные жители рассказали, что град побил краску на припаркованных автомобилях. Херсонцы активно делились видео с кадрами ледяных шариков, которые засыпали землю.

Смотрите видео непогоды в Херсоне:

В Херсоне после длительной жары выпал град: видео

Град в Херсоне: видео

Непогода будет не отступать

По данным Укргидрометцентра, 25 июня дождя в Херсоне не будет. Однако уже на следующий день и до 28 июня в области прогнозируют осадки.

В то же время температура воздуха будет оставаться высокой +27... +29 градусов. Лишь 28 июня она опустится на 1 градус.