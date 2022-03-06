Херсон не сдается: люди снова вышли на улицы

В Херсоне 6 марта люди снова вышли на митинг против российских орков. Город мужественно стоит, доказывая оккупантам, что Херсон – это Украина. Другого варианта даже быть не может.

В центре города собрались сотни людей с сине-желтыми флагами. Они вместе поют украинский гимн.

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Людей не пугают автоматы

Здание Херсонской ОГА окружили российские военные с оружием и техникой. Однако напротив них митингуют херсонцы, которых уже не пугают выстрелы.

Потому что Херсон – это украинский город. Оккупанты его рано или поздно покинут, потому что их сюда никто не звал,

– отмечают митингующие.

Центр Херсона:

Российские оккупанты у здания ОГА / Фото Ирины Салиховой

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