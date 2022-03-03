Херсон не сдается: жгут военную технику оккупантов

После вторжения российских оккупантов в Украину прошла уже неделя. Враги до сих пор пытаются захватить украинские города, в частности Херсон.

Украину защищают не только бойцы ВСУ и теробороны, но и мирные жители. Они без оружия борются с захватчиками, как могут – забирают у них технику, бросают коктейли Молотова, задерживают диверсантов и тому подобное.

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Возле Херсона жгут вражескую технику

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков рассказал, что в области продолжают мужественно бороться с российскими оккупантами и уничтожать их технику.

Мы их жжем по селам Херсонской области. Вчера был Давыдов Брод, сегодня Токаревка,

– отметил Силенков.

Заметьте, российские солдаты уже деморализованы. Они грабят магазины, оставляют технику и все чаще сдаются в плен.

Смотрите видео, как горит техника оккупантов

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