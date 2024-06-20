Российские оккупанты обстреляли Херсон: город остался без света
Источник:Александр Прокудин
Российские войска снова обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 20 июня. В частности, без света остался Херсон.
Напомним, что из-за ночной атаки России в Укрэнерго вынуждены были увеличить объем ограничений энергоснабжения для населения. Впрочем, они не будут касаться объектов критической инфраструктуры.
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Какова ситуация со светом в Херсоне
По словам председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, город остался без света из-за российских обстрелов.
Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара,
– написал он.
В то же время корреспонденты Суспильного сообщили, что в некоторых районах города уже начало восстанавливаться электроснабжение.
К слову, во время ночной атаки россиян были повреждены энергообъекты в 4 областях. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
В частности, было обесточено 218 тысяч потребителей в 427 населенных пунктах Винницкой области. Также есть информация об обесточивании 7273 абонентов в 10 населенных пунктах Киевской области.