Проблем у ВСУ еще много: Коваленко предположил, сколько времени займет выход россиян из Херсона
Российские оккупанты покидают Херсон, чтобы переместиться на левый берег Днепра. В общем, уход захватнического войска оттуда будет продолжаться еще некоторое время.
Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у ВСУ еще много работы по освобождению правобережной Херсонщины.
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Сколько может продолжаться бегство оккупантов из Херсона
Коваленко отметил, что процесс выхода россиян начался несколько недель назад, когда они вывели своих военных врачей и разворовали все оборудование, которое было в медицинских учреждениях на правом берегу Херсонской области, и даже лекарства из аптек.
Затем, по его словам, это продолжилось эвакуацией артиллерии, а на прошлой неделе оккупанты уже сворачивали системы связи. Это все указывало на то, что они не намерены держать правобережную Херсонщину до последнего военнослужащего.
Когда они начали уничтожать мосты, это уже говорило о том, что они полностью отказываются от какой-либо масштабной обороны. Все, что они будут делать сейчас прежде всего, – это, действительно, продолжать вывод своих войск и тормозить наше контрнаступление,
– заявил Коваленко.
То есть, заметил он, это не значит, что мы будем сейчас ехать в Херсон и нам никто не будет мешать. На самом деле, боевые действия будут продолжаться, в каждом населенном пункте будет проходить зачистка, выявление диверсионных групп. Большой проблемой является также разминирование как населенных пунктов, так и путей.
То есть проблем у Вооруженных Сил Украины еще большое количество, именно по освобождению правобережной Херсонщины,
– заметил военно-политический обозреватель.
Он добавил, что фактически можно говорить, что сам процесс продвижения наших защитников и непосредственно бегство российских оккупантов может занять от одной до двух недель.
Коваленко предположил, сколько времени займет выход россиян из Херсона и когда туда зайдут ВСУ: смотрите видео
Когда ВСУ могут освободить правобережье Херсонщины
Коваленко считает, что всю правобережную часть Херсонщины освободят до конца ноября, максимум – начало декабря. Освобождение этих территорий будет происходить не каким-нибудь клином, а ВСУ будут "толкать фронт", чтобы наши подразделения ни в коем случае не оказались в окружении и оккупанты не смогли им перерезать пути снабжения.
Будет как раз толкаться фронт. Это немного дольше, но прежде всего – безопасность наших военнослужащих,
– подчеркнул военно-политический обозреватель.
По его словам, мы можем рассчитывать на взятие оккупантов в плен, их будет несколько меньше, чем на Харьковском плацдарме. Но обменный фонд будет пополняться. В то же время не будет происходить каких-либо крупных оцеплений подразделений россиян, будут исключительно те подразделения, которые потеряли связь с командованием.
Что касается техники – да, мы будем иметь достаточно большое количество трофейной техники разнообразной номенклатуры, но прежде всего – это именно та техника, которую сегодня не выгодно эвакуировать на левый берег,
– заметил Коваленко.
По его мнению, это могут быть танки Т-62 и другие бронированные боевые машины. Конечно, оккупанты будут выводить наиболее ценную для них технику, а также ту, которую могут вывезти наиболее быстро.
Уход российских войск из Херсона: что известно
- Оккупанты 5 ноября полностью покинули здание Херсонской облгосадминистрации, а с нее самой исчез российский флаг. Оккупанты вынесли все ценное, что было в ОГА. Вместо этого они оставили много мусора.
- Утром 9 ноября российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут ВСУ.
- В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон. Противник отводит войска на левый берег Днепра.
- 10 ноября представитель министерства обороны России Игорь Конашенков отчитался, что оккупационные войска совершают "запланированный переход" на левый берег Днепра в Херсонской области. Он заявил, что все "идет четко по плану".