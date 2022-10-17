Херсон переполнен мобилизованными, – Молчанов рассказал о местах, где их обучают и заселяют

Херсон крайне переполнен мобилизованными из России. Как правило, их перевозят на баржах из Голой Пристани – в основном оккупанты используют гражданский транспорт.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что расселяют этих мобилизованных в разных локациях, иногда ВСУ попадают в такие места дислокации, поэтому они живут не слишком долго.

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По словам Владимира Молчанова, эти воины не прошли ни одного боевого слаживания и не являются солдатами. Поэтому их стараются хоть научить стрелять и чтобы у этих "чмобиков" были базовые навыки маскировки.

Как правило, эти "обучения" проходят на западе Херсона, там, где размещены старые карьеры. Ранее в этих местах проводили автомобильные ралли.

Успехи украинских защитников возле Херсона

Следует отметить, что в ОК Юг также отметили, что активные действия по закреплению украинских позиций на освобожденных территориях продолжаются. В то же время продолжаются стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах. ️

Что происходит во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео

Чтобы узнать размещение украинских войск и корректировать огонь артиллерии, захватчики используют беспилотники. В частности, в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

На протяжении ночи россияне продолжали атаковать позиции защитников. В свою очередь, украинские артиллеристы и ракетчики отработали по позициям и районам сосредоточения живой силы и техники врага около 160 огневых задач.

Что известно о деоккупации Херсона