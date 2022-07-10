Херсонец показал, как российские захватчики ворвались в его квартиру: ужасное видео

россияне продолжают заниматься мародерством. Они ищут в оккупированном Херсоне квартиры, где можно что-нибудь украсть.

Херсонец Юрий Антощук опубликовал видео, где захватчики ворвались в его дом. Снять "освободителей" удалось благодаря камерам наблюдения.

В тему ВСУ дважды ударили по командным пунктам и складам врага возле Чернобаевки: ситуация на Юге

"Сегодня утром оккупанты наведались ко мне в гости. Не очень приветливо выломали дверь. Три штуки. Украли камеры. Также три штуки. Еще что-то там украли. Унитаз на месте. Пока", – написал Антощук.

Оккупанты грабят дом человека: смотрите видео

Искать укрытие

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал людей любыми методами пытаться выехать из оккупированных территорий. Поскольку они могут пострадать в ходе предстоящих боев за деоккупацию Херсонской области.

Если уехать нет возможности, то следует искать укрытие. Туда нужно принести достаточно пищи и воды.

Заметьте В Николаеве развесили плакаты с херсонскими партизанами, которые "видят все"

Уничтожают урожаи

Из-за обстрелов и учений оккупантов в Херсонской области пылают поля с урожаями. Огромные масштабы возгорания на линии столкновения.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что на помощь в борьбе с огнем приходят спасатели из Николаевской области. Однако оккупанты не дают работать херсонским пожарным и блокируют проезд к местам возгорания. Следовательно, фермеры вынуждены самостоятельно спасать свое зерно и тушить огонь.

Хлань добавил, что также в области пылают леса. Их тоже пытаются спасти местные жители.

Никто не хочет работать с россиянами

Оккупанты чаще всего привлекают к сотрудничеству отдельных маргиналов. К примеру, антивакцинаторов. Однако обычные херсонцы наотрез от каких-либо контактов с убийцами отказываются. Поэтому "освободителям" не удалось сформировать так называемую милицию, чтобы следить за несогласными.

"На самом деле небольшое количество правоохранителей перешли на сторону врага в Херсонской области. Именно поэтому в последнюю неделю у нас большая концентрация работников "полиции" так называемой "днр". Захватчики не смогли сформировать свою "полицию" из местных и вынуждены привлекать кадры квазиреспублик", – сказал Соболевский.

Обратите внимание – что происходит в Херсоне: смотрите видео