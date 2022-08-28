Украинские военные заявили, что согласно последним событиям на Юге можно сказать, что ситуация там переходит на нашу сторону. Наши воины постепенно начали освобождать регион.

К теме россияне больше не перебрасывают войска в Херсон, но много держат на левом берегу

Блестящая работа реактивной артиллерии HIMARS, которая, кажется, снится оркам в ужасах, продемонстрировала готовность ВСУ выбивать россиян с территории Украины. И это приносит результаты,

– сообщили в оперативной группировке войск "Каховка".

Благодаря работе украинской артиллерии оккупанты, которые хотели перевезти семьи в оккупированный Херсон, теперь едут в обратную сторону.

Все благодаря новому оружию

Наши военные объяснили, что с получением комплексов РСЗО HIMARS, ВСУ начали наступление по деоккупации Херсонщины. Заметили, что американское оружие хорошо показывает свои возможности на поле боя.

В период с июня по август подразделения ВСУ уничтожили достаточное количество командных пунктов врага, складов с боеприпасами, логистику. И как бы российские пропагандисты не пытались успокаивать свое промытое население, что "спецоперация идет по плану", очевидно одно: ВСУ перехватили инициативу в собственную пользу и дальше будет только хуже для россии,

– уверяют воины.

По их данным, поэтому на Херсонском направлении российские командиры массово убегают. В частности, командиры "славных" вражеских 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место. Это также касается и местных коллаборантов. Это может быть началом очередного "жеста доброй воли" от оккупантов.

Что происходит на Херсонщине

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал, что если российские войска покинут Херсон, то это будет большим политическим поражением. Все потому, что в это направление вложили большое количество политических инвестиций. Большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже убегать.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал: на то, что будет такой "жест доброй воли" указывают многие признаки. По его словам, приказ покинуть Херсон может быть даже не из кремля.

Узнайте об очередном ударе ВСУ на Херсонщине: смотрите видео