Украинские военные заявили, что согласно последним событиям на Юге можно сказать, что ситуация там переходит на нашу сторону. Наши воины постепенно начали освобождать регион.
К теме россияне больше не перебрасывают войска в Херсон, но много держат на левом берегу
Блестящая работа реактивной артиллерии HIMARS, которая, кажется, снится оркам в ужасах, продемонстрировала готовность ВСУ выбивать россиян с территории Украины. И это приносит результаты,
– сообщили в оперативной группировке войск "Каховка".
Благодаря работе украинской артиллерии оккупанты, которые хотели перевезти семьи в оккупированный Херсон, теперь едут в обратную сторону.
Все благодаря новому оружию
Наши военные объяснили, что с получением комплексов РСЗО HIMARS, ВСУ начали наступление по деоккупации Херсонщины. Заметили, что американское оружие хорошо показывает свои возможности на поле боя.
В период с июня по август подразделения ВСУ уничтожили достаточное количество командных пунктов врага, складов с боеприпасами, логистику. И как бы российские пропагандисты не пытались успокаивать свое промытое население, что "спецоперация идет по плану", очевидно одно: ВСУ перехватили инициативу в собственную пользу и дальше будет только хуже для россии,
– уверяют воины.
По их данным, поэтому на Херсонском направлении российские командиры массово убегают. В частности, командиры "славных" вражеских 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место. Это также касается и местных коллаборантов. Это может быть началом очередного "жеста доброй воли" от оккупантов.
Что происходит на Херсонщине
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал, что если российские войска покинут Херсон, то это будет большим политическим поражением. Все потому, что в это направление вложили большое количество политических инвестиций. Большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже убегать.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал: на то, что будет такой "жест доброй воли" указывают многие признаки. По его словам, приказ покинуть Херсон может быть даже не из кремля.
Узнайте об очередном ударе ВСУ на Херсонщине: смотрите видео