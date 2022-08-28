Українські військові заявили, що згідно з останніми подіями на Півдні, можна сказати, що ситуація там переходить на наш бік. Наші воїни поступово почали звільняти регіон.

До теми росіяни більше не перекидають війська в Херсон, але багато тримають на лівому березі

Блискуча робота реактивної артилерії HIMARS, які здається сняться оркам у жахіттях, продемонструвала готовність ЗСУ вибивати росіян з території України. І це приносить результати,

– повідомили в оперативному угрупованні військ "Каховка".

Завдяки роботі української артилерії окупанти, які хотіли перевезти родини в окупований Херсон, тепер їдуть у зворотний бік.

Усе завдяки новій зброї

Наші військові пояснили, що з отриманням комплексів РСЗВ HIMARS, ЗСУ почали наступ щодо деокупації Херсонщини. Зауважили, що американська зброя добре показує свої можливості на полі бою.

В період з червня по серпень, підрозділи ЗСУ знищили достатню кількість командних пунктів ворога, складів з боєприпасами, логістику. І як би російські пропагандисти не намагалися заспокоювати своє промите населення, що "спецоперація йде по плану", очевидне одне: ЗСУ перехопили ініціативу на власну користь й далі буде тільки гірше для росії,

– запевняють воїни.

За їх даними, через це, наразі на Херсонському напрямку російські командири масово втікають. Зокрема, командири "славнозвісних" ворожих 83 одшбр та 11 одшбр разом зі своїми родинами поступово переміщаються на правий берег Дніпра в більш безпечне місце. Це також стосується і місцевих колаборантів. Це може бути початком чергового "жесту доброї волі" від окупантів.

Що відбувається на Херсонщині

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповідав, що якщо російські війська залишать Херсон, то це буде великою політичною поразкою. Усе через те, що в цей напрямок вклали велику кількість політичних інвестицій. Більшість солдатів росії, які сьогодні знаходяться в Херсоні, розуміють, що треба вже тікати.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав: на те, що буде такий "жест доброї волі" вказують багато ознак. За його словами, наказ залишити Херсон може бути навіть не з кремля.

Дізнайтесь про черговий удар ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео