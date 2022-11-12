Россияне оставили беспорядок: как выглядит Херсон после деоккупации

После того как ВСУ зашли в Херсон, туда возвращается Нацполиция. Правоохранители и саперы разминируют город. Проводят стабилизационные мероприятия, поэтому местных жителей просят подождать с возвращением.

Подразделение Управления полиции Херсонской области заехало в город утром, 12 ноября. Отметили, что впереди много работы, потому что оккупанты оставили после себя беспорядок.

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Нужно разминировать город

Правоохранители заехали со стороны Чернобаевки. Проект "Украинский свидетель" опубликовал эксклюзивные кадры. Отмечают, что в Херсоне много минирований.

Полицейский с позывным Семпай сообщил, что раньше на дороге были фугасы, но теперь можно заезжать. Представителей Нацполиции приветствовали местные жители. Они не сдерживали слез, поскольку ждали момента, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что около 200 полицейских работают в Херсоне. Вокруг и на территории города выставлены блокпосты. Он подтвердил, что основная угроза заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников уже обезвреживают взрывоопасные предметы. Один из полицейских саперов сегодня получил ранение во время разминирования одного из административных зданий.

Утро в деоккупированном Херсоне: видео

В городе – беспорядок после оккупантов

Полицейские деблокировали здание управления Нацполиции, сорвав оттуда надпись Управление ГИБДД в Херсонской области.

Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где трехцветные тряпки. Одна из местных жительниц рассказала, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Теперь у полицейских и военных много работы, они будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать Херсон к нормальной жизни.

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В полиции просят выехавших из Херсона людей не спешить возвращаться, пока не завершат стабилизационные мероприятия.