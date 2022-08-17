Карма: оккупант вылез на дерево, чтобы снять сине-желтую ленту, но оно его не выдержало

россияне боятся украинцев и нашу символику как огня. Это иногда помогает бороться с врагом и ликвидировать его.

Об очередном таком случае рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Инцидент даже вызывает смех.

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Оккупант снимал ленту и что-то пошло не так

Хлань отметил, что борьба российских оккупантов с украинскими символами доходит прямо до абсурда. Он рассказал забавный случай, когда карма вступила в действие.

Все произошло в Херсонской области. По словам Хланя, российский военнослужащий хотел снять сине-желтую ленту. Для этого он вылез на дерево. Но что-то пошло не так. Дерево не выдержало большого веса оккупанта. Поэтому он упал.

Этот случай свидетельствует, что наша земля не хочет принимать оккупантов и всячески им препятствует.

Что происходит в Херсоне

Была информация, что россияне установили блокпосты в Любимовке возле Новой Каховки на Херсонщине и в Мелитополе на Запорожье. Они проверяют мужчин и устраивают допросы. Таким образом, ищут партизан.

Также Сергей Хлань рассказывал, что после того, как ВСУ попали в Каховский мост Херсонской области, он стал непригодным к использованию. Теперь у россиян полностью нарушилась автомобильная логистика. Это играет на руку ВСУ.

В частности, Вооруженные силы в ночь на 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам на Херсонщине. Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.

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