Исторические дни: Притула показал фото бойцов теробороны возле Антоновского моста

В Херсонской области российские оккупанты сбежали на левый берег Днепра. Наши защитники уже посетили Антоновский мост.

Соответствующее фото обнародовал волонтер Сергей Притула. Бойцы приехали к переправе на пикапе, деньги на которые помогли собрать украинцы.

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Бойцы ТрО приехали к Антоновскому мосту

Притула опубликовал фотографию украинских защитников возле Антоновского моста в Херсоне.

Антоновский мост. И ребята из Одесского ТрО, 126 бригада, рассекают на нашем адском пикапе. Исторические дни. Спасибо всем нашим Силам Обороны! Херсон – это Украина!!

– написал волонтер.



ТрО возле Антоновского моста / Фото Сергея Притулы

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Оккупанты разрушили Антоновский мост

В Херсонской области россияне, убегая на левый берег Днепра, взорвали все мосты. Вскоре в сети появились спутниковые фото разрушенных переправ.

В частности, оккупанты разрушили Антоновский мост – главный переход через Днепр. Его взорвали на рассвете 11 ноября, перед тем, как ВСУ зашли в город.

По словам одного из херсонцев, перед рассветом он слышал очень мощный взрыв. Звук не походил на те, что звучали на протяжении всей войны.

"Утром был сильный туман и мало что было видно, но люди из Антоновки говорят, что взрывной волной унесло крыши из домов", - отметил мужчина.

Из-за разрушения моста оставшиеся в Херсоне оккупанты с большим трудом могли перебраться на левый берег лишь паромами и понтонными переправами.

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