Відповідне фото оприлюднив волонтер Сергій Притула. Бійці приїхали до переправи на пікапі, гроші на який допомогли зібрати українці.

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Бійці ТрО приїхали до Антонівського моста

Притула опублікував світлину українських захисників біля Антонівського моста у Херсоні.

Антонівський міст. І хлопці з Одеського ТрО, 126 бригада, розсікають на нашому пекельному пікапі. Історичні дні. Дякуємо всім нашим Силам Оборони! Херсон – це Україна!!

– написав волонтер.



ТрО біля Антонівського моста / Фото Сергія Притули

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Окупанти зруйнували Антонівський міст

На Херсонщині росіяни, втікаючи на лівий берег Дніпра, підірвали всі мости. Невдовзі в мережі з'явилися супутникові фото зруйнованих переправ.

Зокрема, окупанти зруйнували Антонівський міст – головний перехід через Дніпро. Його підірвали на світанку 11 листопада, безпосередньо перед тим, як ЗСУ зайшли в місто.

За словами одного з херсонців, перед світанком він чув надзвичайно потужний вибух. Звук не був схожим на ті, що лунали протягом усієї війни.

"Зранку був сильний туман і мало що було видно, але люди з Антонівки кажуть, що вибуховою хвилею знесло дахи з будинків", – зазначив чоловік.

Через руйнування мосту окупанти, які залишилися в Херсоні, з великими складнощами могли перебратися на лівий берег лише поромами та понтонними переправами.

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