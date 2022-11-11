Россияне взорвали все мосты через Днепр в Херсонской области: появились спутниковые фото

Российские оккупанты, отступая на левый берег Днепра, взорвали все мосты. Вскоре в сети появились спутниковые фото разрушенных переправ.

В частности, россияне разрушили Антоновский мост – главный переход через Днепр. Его взорвали на рассвете 11 ноября, перед тем, как ВСУ зашли в город.

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Россияне взорвали все мосты через Днепр

Один из херсонцев рассказал, что перед рассветом слышал очень мощный взрыв. Он не походил на те, что звучали на протяжении всей войны.

Утром был сильный туман и мало что было видно, но люди из Антоновки говорят, что взрывной волной снесло крыши из домов.

– отметил мужчина.

Из-за разрушения моста оставшиеся в Херсоне россияне могли бы перебраться на левый берег лишь специальной сетью паромов и понтонных мостов.

Другая крупная переправа расположена на дамбе Каховской ГЭС. По данным американской компании спутниковых снимков Maxar, после ухода захватчиков из Херсона там можно было увидеть новые значительные разрушения.

"Проезжую часть и железнодорожную линию через дамбу, казалось, разорвали. Также были повреждены несколько других переездов, в том числе железнодорожный мост и мост в Дарьевке", – говорится в сообщении.

Украинские войска приблизились к дамбе с севера, но по состоянию на 11 ноября она до сих пор была под контролем российских войск.

Смотрите фото взорванных оккупантами мостов / Фото Maxar Technologies

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Россияне строят оборону на левом берегу

По информации "Радио Свобода", перед отступлением из правобережной части Херсонской области российские войска также вырыли многочисленные окопы и построили укрепления для военной техники на левом берегу Днепра.

Спутниковые снимки подтверждают, что оккупанты взорвали несколько пролетов моста, ведущего к плотине Каховской ГЭС. Оккупанты разрушили шлюзовые затворы и автомобильный мост в нескольких местах.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Наталья Гуменюк призвала херсонцев не терять бдительности и осторожности. Ведь укрепления оккупантов на левом берегу пока находятся достаточно близко к тем территориям, откуда они сбежали. Поэтому могут быть мощные массированные обстрелы

Россияне построили оборону на левом берегу Днепра / Фото "Радио Свобода"

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