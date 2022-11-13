Флаги, цветы, объятия и слезы счастья: украинские бойцы показали, как заходили в Херсон

Возвращению Херсона из-под оккупации радовалась вся Украина, однако больше всего радовались сами херсонцы. Украинские воины показали, как они заходили в город и как их встретили местные жители.

Соответствующее видео опубликовала 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Люди с цветами встречали украинских воинов.

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Эмоции херсонцев от встречи с ВСУ

Когда наши воины въезжали в Херсон, на площади возле ОГА уже собралась целая толпа, которая готовилась встречать украинских военных. Люди пришли с флагами и цветами, а когда увидели ВСУ – многие не могли сдержать слез.

Херсонцы обнимали воинов, благодарили их за освобождение из-под российской оккупации, дарили им цветы.

Жители города, который более 8 месяцев был в оккупации, фотографировались с военными, выкрикивали "Слава ВСУ" и "Спасибо".

Херсон – это Украина. Это вне всяких сомнений. Все попытки оккупантов напрасны. Бесполезны их псевдореферендумы, где они указали абсолютно вымышленные и неоправданные цифры. Вот истинный показатель и настоящее волеизъявление херсонцев.

Как украинских воинов встречали в Херсоне: смотрите видео

Освобождение Херсона от оккупантов

Украинские воины месяцами работали на то, чтобы вытеснить врага с правого берега Херсонщины, включая Херсон. И 11 ноября украинские военные зашли в единственный областной центр, который с началом полномасштабного вторжения оккупировал враг.

Сейчас в Херсоне работают на то, чтобы вернуть привычную жизнь жителям города. Там идет зачистка, ведь многие оккупанты переоделись в гражданскую одежду и пытаются слиться с местным населением. В городе введен комендантский час с 17:00 до 8:00, а из-за массовых минирований будут ограничения на въезд и выезд.

Убегая из Херсона, оккупанты, по словам президента Владимира Зеленского, уничтожили всю критическую инфраструктуру города – там нет света, воды, газа, теплоснабжения. Однако для того, чтобы начать восстанавливать все это, нужно сначала провести разминирование. Энергетические компании и операторы украинской мобильной связи уже заявили о том, что, как только получат разрешение от украинских военных, поедут проводить ремонтные работы.

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