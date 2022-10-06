В Херсоне прилетело по интернату, где базировались оккупанты, – СМИ

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на оккупированных территориях. В Херсоне раздался взрыв в здании, где находились захватчики.

Прилет был зафиксирован по зданию интерната, где базировалось много личного состава россиян. Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.

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В Херсоне прилетело по интернату

Утром в 4 часа прилет в интернат по улице Кулика. Там базировалось много личного состава рашистов. Они даже пытались сделать там укрепрайон. Однако не суждено,

– рассказал журналист.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как выглядит интернат после прилета. Серьезно пострадали верхние этажи здания. Очевидно, оккупанты понесли огромные потери.



В Херсоне прилет был в интернат, где были оккупанты / фото Константин Рыженко



Как выглядит интернат после прилета / фото Константин Рыженко

ВСУ освободили 400 квадратных километров Херсонщины

Как сообщила Наталья Гуменюк, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины уже освободили от российских захватчиков более 400 квадратных километров. Наши защитники продвигаются дальше.

К тому же, на южном направлении ситуация остается сложной. Но по нескольким направлениям по линии фронта углубление происходит до 20 километров.

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