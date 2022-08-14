путин может отдать Херсон за Донбасс, Крым и сухопутный коридор, – Гудков
российский диктатор владимир путин больше не готовит новых наступлений. Сейчас единственной его целью является выход из войны, не проиграв ее. То есть, российской аудитории он должен показать какую-нибудь победу.
Больше всего диктатору сейчас нужен мир, а не какая-либо пауза в войне. Такое убеждение в эфире 24 канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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"Компромиссы" по-путински
В своем желании к миру, по мнению оппозиционера, путин даже готов "размениваться". К примеру, уйти из Херсона и частично из Запорожской области.
"Отдайте нам Донбасс, сделайте беспрепятственный проход в Крым, зафиксируйте, что Крым наш, и на этом мы подпишем все мирные соглашения". Я думаю, что его даже это устроит,
– убежден Геннадий Гудков.
В то же время он точно подметил, что это наверняка не устроит Украину и украинский народ, который на войне понес значительные потери, но и сейчас борется за весь мир.
Геннадий Гудков о планах путина по Херсону и ЗАЭС – смотрите видео
Позиция Украины по компромиссам с кремлем
- Официальные украинские власти уже неоднократно заявляли, что какие-либо компромиссы с агрессором не могут касаться территориального вопроса. Поэтому вопрос территориальной целостности Украины – неприкосновен.
- С высокой долей вероятности каких бы то ни было уступок власти не простило бы и украинское общество, которое в 2004 и 2014 годах уже показывало, что в отличие от россиян не боится власти и может ее менять путем демократических протестов.
- Одним из последних заявлений по этой теме отметился советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заверил, что россия должна понести полную ответственность за собственные преступления, а война завершится освобождением из оккупации Крыма.