путин может отдать Херсон за Донбасс, Крым и сухопутный коридор, – Гудков

российский диктатор владимир путин больше не готовит новых наступлений. Сейчас единственной его целью является выход из войны, не проиграв ее. То есть, российской аудитории он должен показать какую-нибудь победу.

Больше всего диктатору сейчас нужен мир, а не какая-либо пауза в войне. Такое убеждение в эфире 24 канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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В своем желании к миру, по мнению оппозиционера, путин даже готов "размениваться". К примеру, уйти из Херсона и частично из Запорожской области.

"Отдайте нам Донбасс, сделайте беспрепятственный проход в Крым, зафиксируйте, что Крым наш, и на этом мы подпишем все мирные соглашения". Я думаю, что его даже это устроит,

– убежден Геннадий Гудков.

В то же время он точно подметил, что это наверняка не устроит Украину и украинский народ, который на войне понес значительные потери, но и сейчас борется за весь мир.

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