Херсонцы голыми руками выгоняют технику оккупантов из города: мощное видео
20 марта 2022 , 14:59Читати новину українською
В воскресенье, 20 марта, жители Херсона вышли на массовый митинг. Голыми руками люди буквально оттесняют технику русских оккупантов.
Согласно данным Херсонской ОВА, собралось несколько тысяч горожан. Они не сдаются и еще раз доказывают, что "Херсон – это Украина".
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Также митингующие выкрикивают российским захватчикам "Домой, пока живой!". На видео видно, как горожане буквально выталкивают российскую технику.
Что следует знать о ситуации в Херсоне:
- 1 марта российские оккупанты прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров.
- 3 марта 2022 г. Херсон почти полностью перешел под контроль ВС России.
- В городе планировалось провести пророссийский митинг за создание так называемой "ХНР" и присоединение региона к России. Но херсонцы постоянно выходили на проукраинские митинги, сорвав и этот.
- 13 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", однако российские войска впоследствии снова вошли в город, разместившись в одном из летних детских лагерей на окраине города.
- В Херсоне сложная гуманитарная ситуация – жителям не хватает продовольствия и гигиенических средств. Кроме того, заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках. Местные власти просят о помощи и режиме тишины у оккупантов. Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсона и не разрешили их разгружать.
- В то же время город живет, исполнительные органы находятся на местах и выполняют свои обязанности. А люди ежедневно выходят на митинги показывая российским "оркам", что им там не рады.
Херсонцы голыми руками выгоняют технику оккупантов из города: смотрите видео
Такие же митинги проходят и в других восточных областях, в частности, в Бердянске.