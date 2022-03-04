Херсонцы не взяли помощи от оккупантов и послали их туда, куда и русский корабль: видео

Российские оккупанты захватили Херсон и решили заснять там пропагандистские ролики. Они привезли "гуманитарную помощь" от России. Но местные жители отказались от помощи и послали оккупантов туда, куда и русский корабль.

Ранее сообщалось, что оккупанты заблокировали украинскую гуманитарную помощь и привезли свою. Они хотели снять видео, как местное население благодарно принимает продукты.

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Херсонцы не только не приняли "гуманитарку" от россиян, но и встретили ее с украинскими флагами. Впоследствии местные начали призывать россиян идти туда, куда послали "русский корабль".

Херсонцы послали оккупантов туда, куда и русский корабль: видео



Кроме того, в Херсоне не прошел митинг за создание так называемой ХНР. Такие данные по состоянию на вечер 4 марта 2022 года. На площадь вышли люди с украинскими флагами, которые не побоялись вооруженных российских оккупантов.

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