Херсонцы – несокрушимые: в ОК "Юг" рассказали о вражеских происках в регионе
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты до сих пор агитируют мирных жителей Херсонщины за "русский мир". Однако дух украинцев несокрушимый – они продолжают сопротивляться захватчикам.
В то же время в области украинские бойцы наносят врагам сокрушительные потери. В частности, оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаевщины, но после мощной взбучки были вынуждены отступить.
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Захватчики пытаются подкупить жителей Херсона
В Херсонской области накануне псевдореферендума оккупационные власти пытаются назначить свое "руководство". Фейковых чиновников выбирают среди местных коллаборантов. Кроме того, враги продолжают агитацию и пытаются подкупить местное население продуктами.
Благодарны жителям Херсонщины, что несокрушимы перед вражескими происками. Тем временем наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже,
– рассказали в ОП "Юг".
Захватчики пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврическое и Новая Заря. Однако ничего не удалось – враги понесли существенные потери и ретировались.
Смотрите обращение представителя ОК "Юг":
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