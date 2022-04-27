Херсонцы – несокрушимые: в ОК "Юг" рассказали о вражеских происках в регионе

Российские оккупанты до сих пор агитируют мирных жителей Херсонщины за "русский мир". Однако дух украинцев несокрушимый – они продолжают сопротивляться захватчикам.

В то же время в области украинские бойцы наносят врагам сокрушительные потери. В частности, оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаевщины, но после мощной взбучки были вынуждены отступить.

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Захватчики пытаются подкупить жителей Херсона

В Херсонской области накануне псевдореферендума оккупационные власти пытаются назначить свое "руководство". Фейковых чиновников выбирают среди местных коллаборантов. Кроме того, враги продолжают агитацию и пытаются подкупить местное население продуктами.

Благодарны жителям Херсонщины, что несокрушимы перед вражескими происками. Тем временем наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже,

– рассказали в ОП "Юг".

Захватчики пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврическое и Новая Заря. Однако ничего не удалось – враги понесли существенные потери и ретировались.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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