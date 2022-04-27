Водночас в області українські бійці завдають ворогам нищівних втрат. Зокрема, окупанти намагалися просунутися в бік Миколаївщини, але після потужного прочухана були змушені відступити.

До теми Херсонський мер звернувся до ОП через незаконне призначення керівників-колаборантів

Загарбники намагаються підкупити жителів Херсонщини

На Херсонщині напередодні псевдореферендуму окупаційна влада намагається призначити своє "керівництво". Фейкових посадовців обирають серед місцевих колаборантів. Окрім цього, вороги продовжують агітацію і намагаються підкупити місцеве населення продуктами.

Вдячні жителям Херсонщини, що незламні перед ворожими підступами. Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі,

– розповіли в ОП "Південь".

Загарбники намагалися просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря. Однак нічого не вдалося – вороги зазнали суттєвих втрат і ретирувалися.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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