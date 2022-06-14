Херсонцы вас слышат, президент, – пенсионер на мотове громко включает украинские песни

Херсон ежедневно доказывает свою несокрушимость. Несмотря на то, что город временно оккупирован, россиянам не удается сломать украинский дух херсонцев ни силой, ни подкупами. Символом устойчивости стал пенсионер Григорий, не боясь оккупантов, громко включающий украинскую музыку.

Несокрушимые херсонцы не боятся показывать свою проукраинскую позицию

Соответствующие видео с пенсионером Гиршей опубликовал местный телеграмм-канал. Херсонцы подчеркнули, что их город несокрушимый, и сами херсонцы несокрушимы.

Придем в Херсон, Мариуполь, Крым – ВСУ освободят все оккупированные территории, – Зеленский

Мы каждый день просыпаемся с Украиной в сердце и засыпаем под патриотические песни. Мы ежедневно ждем известий с фронта и улыбаемся каждому взрыву с мыслями, что ВСУ близко. Примером нашего неповиновения является дядя Гриша, мы хотим, чтобы ребята из ВСУ и наш президент знали, мы очень ждем вас,

– написали херсонцы.

На видео херсонский пенсионер Григорий Янченко громко включает в себя украинские песни и не боится реакции оккупантов.

Предварительно Зеленский обратился к херсонцам

На 110 день войны президент подчеркнул , что уверен, что украинских флагов в оккупированных городах достаточно, однако они сейчас лежат в жилищах мирных жителей. Эти флаги уже видели: когда люди протестовали против российских кафиров. И еще увидят – когда в Херсоне будут встречаться ВСУ.

Зеленский также напомнил о провале кафиров, которые пытались отпраздновать так называемый "день России" в Херсоне – его жители просто проигнорировали. По его мнению, это доказывает: Херсон – это Украина. Местные жители празднуют только украинские праздники.

В то же время Владимир Зеленский попросил всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном Юге, на Донбассе, на Харьковщине. Чтобы они говорили им об Украине. Говорили правду. Говорили о том, что увольнение будет!

Поэтому херсонцы и ответили президенту, что они его услышали и ждут освобождения города.

Дядя Гриша известный волонтер

К слову, дядю Гришу, который на мотове ездит по оккупированному Херсону с громкой украинской музыкой, знают не только в Херсоне и не только из-за такой смелости.

Григорий Янченко известный волонтер и почетный гражданин Херсона, рыцарь ордена "Народный Герой Украины", еще в первый год войны, в 2014 году, собрал один миллион гривен в помощь украинским защитникам, а за 7 лет войны пенсионеру удалось собрать 4 миллиона гривен на нужды украинской армии.

Актуально о ситуации в городе

В Херсоне действуют местные партизаны. Они регулярно напоминают, что Херсон – это Украина: в городе размещают сине-желтые флаги, разнообразные плакаты и другую символику. А сегодня, в "день России", они включили на колонке на одной из главных улиц города Государственный Гимн Украины.

Как жители Херсона "поздравили" кафиров на "день России": смотрите видео