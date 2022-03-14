В Херсоне блогершу, которая снимала оккупантов на видео, похитили
14 марта 2022 , 17:33Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Братчук"
Российские войска временно оккупировали Херсон, в котором люди вышли на митинг против орков. Пообщаться с ордой решила блогерша, после чего исчезла.
Что произошло с девушкой – неизвестно
Блогерша включила стрим и решила поговорить с российскими военными в Херсоне. Один из орков предложил ей отойти, на что она согласилась.
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Они прошлись несколько метров и во время разговора орк попросил не называть их оккупантами, а русскими военными.
После этого военный предложил подойти к грузовику, где были другие оккупанты. Девушка отказалась идти и начала убегать.
Оккупанты заломали ее и насильно отобрали телефон. Девушку задержали, и что с ней теперь – неизвестно.
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