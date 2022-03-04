В Херсоне люди вышли с флагами против оккупантов

Жители Херсона не собираются дружелюбно встречать российских оккупантов. Они вышли на протест с украинскими флагами, чтобы враг понял, на чью территорию пришел.

Российские оккупанты вошли в Херсон и собираются снимать ролики, как "спасают" местное население. Оккупанты привезли "гуманитарную помощь", которую на камеры будут раздавать своим "актерам".

Кстати Оккупанты в Хересне не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя

Жители Херсона против оккупантов

Жители Херсона не собираются участвовать в постановках российских оккупантов. Они вышли к "гуманитарному конвою" с украинскими флагами, чтобы даже российским пропагандистам стало понятно, что против них будет действовать каждый украинец.

Акция жителей Херсона / Фото жителей Херсона

Жители Херсона не собираются брать "подачки" из рук оккупантов, поэтому для съемок пропагандистских роликов врагам придется использовать свою низкопробную "массовку". Жители города знают, что ВСУ никогда не сдастся и сделает все возможное, чтобы прогнать врагов из города.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!