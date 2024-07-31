В Херсоне мужчина бросил гранату в людном месте: есть жертва и раненые

В Херсоне мужчина бросил гранату на площадку возле одного из местных магазинов. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Об ужасном инциденте сообщила Национальная полиция Украины. Сейчас злоумышленник задержан. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства происшествия.

Смотрите также Россияне покрыли огнем Херсон, попали в многоэтажку: есть погибшая

В Херсоне мужчина бросил гранату в людей

Согласно данным полиции, сегодня вечером, в Центральном районе города, 48-летний херсонец бросил на площадке возле одного из магазинов, где отдыхали граждане, гранату. В результате взрыва пострадали люди.

В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Как выяснилось, на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина. Во время общения между незнакомцем и другими возникло недоразумение. После чего последний ушел и через несколько минут вернулся и бросил гранату.

Погибшим оказался 69-летний пенсионер. Злоумышленник сразу с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Однако в течение нескольких минут его задержали по месту жительства.

К слову, вечером также появилась информация о том, что на одной из улиц Львова 20-летний парень угрожал взорвать квартиру. Для этого он включил газ на кухне. Пришлось проводить эвакуацию жителей здания.