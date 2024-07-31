Про жахливий інцидент повідомила Національна поліція України. Наразі зловмисник затриманий. На місці події проводяться необхідні слідчі заходи та з'ясовують усі обставини події.

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У Херсоні чоловік кинув гранату у людей

Згідно з даними поліції, сьогодні ввечері, в Центральному районі міста, 48-річний херсонець кинув на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни, гранату. Внаслідок вибуху постраждали люди.

В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Під час спілкування між незнайомцем та іншими виникло непорозуміння.. Після чого останній пішов та через кілька хвилин повернувся й кинув гранату.

Загиблим виявився 69-річний пенсіонер. Зловмисник відразу з місця події втік у невідомому напрямку. Однак впродовж кількох хвилин його затримали за місцем проживання.

До слова, ввечері також з'явилася інформація про те, що на одній із вулиць Львова 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні. Довелося проводити евакуацію мешканців будівлі.