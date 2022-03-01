В Херсоне оккупанты берут в плен прохожих
1 марта 2022 , 09:18Читати новину українською
В Херсоне российские оккупанты берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города.
Очевидцы обнародовали видео, как российские военные под дулом автоматов куда-то увели мирного мужчину.
Важно В первый день весны Херсон по-прежнему Украина, – Колыхаев о ситуации в городе
Поэтому людей просят сейчас не выходить из домов.
Какая ситуация в Херсоне
Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.
Однако мэр Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.
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