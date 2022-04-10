В Херсоне оккупанты разогнали митинг за Украину: сообщают об использовании оружия

В Херсоне, который пока контролируют оккупанты, люди продолжают выходить на митинги против России. Оккупанты снова его разогнали. Журналисты сообщили, что были слышны выстрелы.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что люди вышли на мирный митинг, чтобы почтить память жертв российской агрессии.

Достойно внимания "Хотел земли этой, то теперь смешайся с ней": азовцы показали ликвидированных врагов

В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг

Жители города собрались на площади возле киноконцертного зала "Юбилейный". Ожидаемо, что оккупанты разогнали митинг. Юрий Соболевский подчеркнул, что все россияне принесли на Херсонщину – террор, ложь, гуманитарную катастрофу, насилие.

Он добавил, что очень многих горожан запугали, многие покидали регион, рискуя своей жизнью. Кроме того, он подчеркнул, что им известно об исчезновении многих лиц и неизвестно, что с ними.

Каждый новый митинг – это большой риск, но, несмотря на все, люди все равно выходят. Херсонщина – это Украина!

– добавил Соболевский.

В то же время, корреспонденты Суспільного сообщили, что в центре Херсона слышали выстрелы именно со стороны Юбилейного. По всей вероятности, российские оккупанты использовали оружие для разгона мирного митинга. На данный момент неизвестно, есть ли травмированные и задержанные.

Интересно – Денисенко против битвы за Донбасс: смотреть видео