В Херсоне оккупанты захватили не СИЗО, а изолятор временного содержания

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты захватили СИЗО. На самом деле они окружили изолятор временного содержания.

Российские военные захватили изолятор 9 марта. Об этом сообщили в Департаменте исполнения наказаний.

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9 марта российские военные в Херсоне захватили не СИЗО, а изолятор временного содержания,

– говорится в сообщении.

Вероятно, ИВС будут использовать для содержания неправомерно задержанных украинских граждан.

Известно, что на Херсонщине оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Они уже незаконно арестовали более 400 украинцев.

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