Об этом в 20:59 сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Он отметил, что перебои с электричеством фиксируются в некоторых районах областного центра.
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Что касается самого обстрела, то о нем Мрочко сообщил в 18:53. Он написал в своем телеграме, что под обстрелом Днепровский район Херсона. Он отметил, что россияне атакуют областной центр со временно оккупированного левого берега.
Тогда он обратился к местным жителям с просьбой перейти к более безопасным местам и находиться подальше от окон. Начальник ГВА попросил беречь себя и своих близких.
Обратим внимание, что мониторинговые каналы предупреждают, что россияне запустили с полуострова Крым дроны-камикадзе. А уже около 22:00 в Херсонской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога. Если в вашей области раздается сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это простое действие может спасти вам жизнь.
Возможный блекаут в Украине: что известно
- Прежде всего, в Укрэнерго регулярно обращаются к потребителям с просьбой экономить электроэнергию. Во-первых, потому что похолодание влияет на потребление электроэнергии. Во-вторых, пасмурная погода влияет на количество генерируемой солнечными станциями электроэнергии.
- Также в Укрэнерго подготовили правила потребления. Они помогут сэкономить электроэнергию, а также уберечься от возможных блекаутов.
- Герман Галущенко, министр энергетики, рассказал, что на тему отключений света в Украине активно спекулирует русская пропаганда. В то же время, он отметил, что сейчас отсутствует угроза блекаутов в нашей стране. Он добавил, что энергообъекты в этом году больше защищены ПВО, чем в прошлом году.
- Обратим внимание, что социологическая группа "Рейтинг" провела опрос. Его результаты свидетельствуют о том, что более 75% украинцев готовятся к блекаутам этой зимой. Между тем 17% респондентов ожидают улучшений в сфере энергетики, а 43% считают, что она не претерпевает изменений.