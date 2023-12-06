Про це о 20:59 повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Він зазначив, що перебої з електрикою фіксуються у деяких районах обласного центру.

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Що стосується самого обстрілу, то про нього Мрочко повідомив о 18:53. Він написав у своєму телеграмі, що під обстрілом Дніпровський район Херсона. Він зазначив, що росіяни атакують обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.

Тоді він звернувся до місцевих мешканців з проханням перейти до безпечніших місць і перебувати якомога далі від вікон. Начальник МВА попрохав берегти себе та своїх близьких.

Звернімо увагу на те, що моніторингові канали попереджають, що росіяни запустили з півострова Крим дрони-камікадзе. А вже близько 22:00 на Херсонщині та Миколаївщині пролунала повітряна тривога. Якщо у вашій області лунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Ця проста дія може врятувати вам життя.

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