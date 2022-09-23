Активисты выложили данные о местах проведения "референдума" в Херсоне и избирательных комиссиях
Источник:телеграм Желтая лента
На временно оккупированных россией территориях хотят провести "референдум" по присоединению к стране-агрессорке. Активисты предоставили данные о местах проведения "голосования" в Херсоне.
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Места проведения "референдума" в Херсоне
Активисты движения "Желтая лента" опубликовали личные данные так называемых глав "избирательных комиссий".
Наши глаза работают по всей временно оккупированной территории Украины, оккупантам негде спрятаться,
– говорится в сообщении.
Активисты обнародовали данные о 12 местах, где хотят устроить "голосование", а также фамилии и номера мобильных телефонов предателей.
Местных жителей просят звонить коллаборантам и делать их жизнь невыносимой.
Что известно о "референдуме" в Херсонской области
Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо отметил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии.
Организацию "референдума" могут отменить два фактора – военный и политический. В любом случае "волеизъявление", инициированное кремлем на захваченных землях, не будет иметь легитимности и будет символическим.
Зачем кремлю фальсифицированные результаты голосования
- В Институте изучения войны считают, что прежде всего эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию.
- Кремль может использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины.
- Путин, вероятно, надеется улучшить возможности россии по формированию вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию.