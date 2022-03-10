В Херсоне по улицам постоянно передвигается вражеская техника

Оккупанты продолжают наступать на Херсон и захватывать там территории. В городе по улицам уже постоянно передвигается вражеская техника.

Очевидцы говорят, что оккупанты по городу передвигаются свободно, некоторых видели возле магазинов.

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По словам очевидцев, российскую технику 10 марта видели около:

центрального рынка,

на улице Потемкинской,

на улице Железнодорожной,

по проспекту "200 лет Херсона".

Ранее в Херсоне оккупанты 9 марта захватили изолятор временного содержания. Вероятно, его будут использовать для содержания неправомерно задержанных украинских граждан. Они уже незаконно арестовали более 400 украинцев.

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