Очевидці кажуть, що окупанти містом пересуваються вільно, деяких бачили біля магазинів.

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Зі слів очевидців, російську техніку 10 березня бачили біля:

центрального ринку,

на вулиці Потьомкінській,

на вулиці Залізничній,

на проспекті "200 років Херсона".

Раніше в Херсоні окупанти 9 березня захопили ізолятор тимчасового тримання. Ймовірно, його використовуватимуть для утримання неправомірно затриманих українських громадян. Вони вже незаконно заарештували понад 400 українців.

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