В Херсоне проходит масштабный митинг на площади Свободы

13 марта 2022 , 13:29
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Источник:

Суспільне Херсон

Херсонцы вышли на площадь Свободы с желто-голубыми флагами и призывами оккупантов исчезнуть с украинской земли. Несколько тысяч человек вышли на площадь.

Люди скандируют "Херсон – это Украина" и выносят украинские флаги.

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Масштабные протесты имеют цель изгнать российских оккупантов, которые уже планируют проводить "референдум" для создания очередной псевдореспублики на территории Херсонщины.

В Херсоне – масштабный украинский митинг / Фото Суспільне

В Херсоне – масштабный украинский митинг / Фото Суспільне

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Автор: Ярослава Прадід