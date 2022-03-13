В Херсоне проходит масштабный митинг на площади Свободы
13 марта 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Херсонцы вышли на площадь Свободы с желто-голубыми флагами и призывами оккупантов исчезнуть с украинской земли. Несколько тысяч человек вышли на площадь.
Люди скандируют "Херсон – это Украина" и выносят украинские флаги.
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Масштабные протесты имеют цель изгнать российских оккупантов, которые уже планируют проводить "референдум" для создания очередной псевдореспублики на территории Херсонщины.
В Херсоне – масштабный украинский митинг / Фото Суспільне
В Херсоне – масштабный украинский митинг / Фото Суспільне
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