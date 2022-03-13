Люди скандують "Херсон – це Україна" та виносять українські прапори.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Масштабні протести мають на меті вигнати російських окупантів, які вже планують проводити "референдум" для створення чергової псевдореспубліки на території Херсонщини.

У Херсоні – масштабний український мітинг / Фото Суспільне

У Херсоні – масштабний український мітинг / Фото Суспільне

До теми: Херсонці підтримують Миколаїв у боротьбі з ворогом – дивіться відео