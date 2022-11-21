В Херсоне россияне могли сжигать своих же солдат на свалке, – The Guardian

Летом в оккупированном Херсоне российские военные активно использовали свалку. Местные жители заявили, что там оккупанты сжигали тела своих товарищей.

Во время оккупации россияне поставили свои блокпосты у свалки. Никого из местных жителей туда не пускали.

Читайте также "Пропагандисты забыли слово "Херсон", а дальше – "Донецк" и "Крым", – Подоляк

Как оккупанты поступали с телами своих военных

Херсонцы рассказали, что во время активных боев оккупанты часто приезжали на грузовиках к свалке. Они выгружали черные пакеты, а затем поджигали все. После этого херсонцы видели в небе густой черный дым и слышали неприятный запах "тухлого мяса".

Именно поэтому местные жители предполагают, что россияне сжигали тела своих солдат.

Россияне пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и труппами, и разгрузили. Вы думаете, кто-то собирался их похоронить? Они их сбросили, а потом высыпали мусор, и все,

– рассказал житель Херсона.

Кстати, россияне стали чаще наведываться на полигон из мусора в июне. В это время Вооруженные Силы Украины начали активно использовать реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Издание отметило, что украинские власти не комментировали эту информацию.

Эта история еще раз доказывает, что у россиян нет ничего человеческого. В Украине погибших на войне встречают на коленях, а хоронят – с почестями. Зато россияне своих же сжигают среди груды мусора.

К теме – куда Путин опрокидывает войска: видео