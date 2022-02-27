В Херсоне воздушная тревога: быстро найдите укрытие
27 февраля 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Апостроф
В Херсоне раздаются сирены. Жителей города немедленно просят перейти к укрытиям и бомбоубежищам.
Напомним, что 25 февраля на территории Херсонской территориальной общины действует комендантский час с 22:00 до 6:00.
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Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, произвести осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан. При умышленном сопротивлении патруль может применить физическую силу или спецсредства.
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