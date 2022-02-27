Нагадаємо, що 25 лютого на території Херсонської територіальної громади діє комендантська годину з 22:00 до 6:00.

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Комендантський патруль має право затримати людину та перевірити документи, провести огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманих громадян. У разі навмисного опору патруль може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

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